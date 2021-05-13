شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تحرر 3 محاضر ضد منشآت لعدم وجود شهادات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ناصر الصحية «تحت إشراف الدكتورة نعمة أبومسلم مديرة الإدارة والدكتورأحمد عبدالفتاح مدير الوقائي بالإدارة»بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي ومحلات السوبرماركت وبائعي الأسمال المدخنة والمملحة ومحلات تصنيع وبيع المخبوزات ومحلات الجزارة.

وقال وكيل وزارة الصحة ان الحملة«قامت بالمرور على 14 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة»وتم سحب 24 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة من كعك وبسكوت وبيتي فور.. إلخ لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها ،و تم تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية،فيما تم إعدام 70 كجم من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،حيث قد شارك في الحملة :مصطفي صلاح، أحمد رجب، منيع أبوسيف، ربيع عبدالعزيز، محمود سيد.