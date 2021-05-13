شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي القليوبية يؤدون صلاة عيد الفطر.. و«الأوقاف»: لا توجد خروقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى مواطنو القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك في 2200 مسجد والتى حددتها مديرية الاوقاف بالمحافظة وسط الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية بشأن فتح المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد الفطر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المديرية أنهت استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد بالمساجد بقرى ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة تمت تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، كما تم التنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري

وتابع أن صلاة العيد اقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي تقام بها صلاة الجمعة، حيث لم يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات ولم تشهد لجان المتابعه أي خروقات أو مخالفات