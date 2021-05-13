شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يخطب في المصليين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قدم المحافظ التهنىة لكافة أبناء المحافظة، بالعيد،داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء

وشدد محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية،حتى يأتي العام القادم، وقد انتهت أزمة كورونا، وقد انتصرنا عليها، ونعود لحياتنا الطبيعية كما كانت من قبل، في كل المناحي، داعيا المولى عز وجل أن يأتي العام المقبل أو العيد القادم، ونقيم صلاة العيد دون حواجز أو اجراءات وقائية،بعد أن قد تمكنا من القضاء على الفيروس بإذن الله تعالى،مؤكدا على أن الاجراءات الاحترازية المشددة التي تنفذها الدولة متثملة في أجهزتها المعنية، هي من باب الحفاظ على صحة وسلامة أهالينا، والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومؤكدا على ثقته في وعي المواطن السويفي في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك

وِأشار محافظ بني سويف إلى أن اقامة صلاة العيد في ظل تلك الظروف،يعد نعمة من الله تعالى، وجهد كبير تبذله أجهزة الحكومة، من خلال إجراءات وتعليمات وقائية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وحرصا وحفاظا على أن تظل المناسبة في أجواء سعيدة دون حدوث مايعكرها

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا على أن ذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، ومشيرا لجهود الدولة في توفير اللقاح لكل المواطنين وحسب الأولويات الصحية

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضارالمصلى الشخصية،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواءحسام حمودة السكرتيرالعام المساعد،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،الشيخ صفوت نظيروكيل وزارة الأوقاف،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية