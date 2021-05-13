شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % إشغالات فنادق الغردقة خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شهدت الفنادق والقري السياحية بالغردقة اشغالات وصلت ١٠٠% في معظم الفنادق في اليوم الاول لإجازة عيد الفطر من النزلاء من السياحة الداخلية لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك فيما اعلنت فنادق الجونة وعدد من فنادق ابوسومة ومكادي وسهل حشيش انها كاملة العدد حتي انتهاء اجازة العيد وسط اجراءات احترازية ووقائية لحماية النزلاء والعاملين من فيروس كورونا.

كما ارتفعت اسعار الحجز بفنادق المناطق المميزة التي تجذب ذوي الدخل المرتفع والمشاهير إلى نحو ٣٥٠٠ جنيه بمناطق ابو سومة مكادي وسهل حشيش والجونة بسبب زيادة الإقبال من المصريين وانخفاض السياحة الأجنبية.

واكد سعيد سالم مدير الاستقبال باحد الغنادق بالغردقة ان الحركة السياحية الأجنبية مازالت منخفضة بسبب عدم استئاف الرحلات من الاسواق الرئيسية الكبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وروسيا ما اثر على حجم الاشغالات وان الفنادق بنسبة اشغالات ٥٠٪ المقررة من مجلس الوزراء ضمن ضوابط واجراءات مواجهة فيروس كورنا.

وتقوم لجان من وزارتي الصحة والسياحة بالاستمرار في اعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بالفنادق والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق في أي شكاوي من النزلاء.

