شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوزع عيديات على الأطفال.. ومواطنون يوزعون «رز باللبن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع العيديات على الاطفال عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، والعميد أ.ح عمرو عبدالفتاح قائد قطاع أسوان العسكرى، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل ولأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام المواطنون بتوزيع الارز باللبن على المصلين عقب اداء صلاة العيد وقام البعض بتوزيع البالونات والحلوي على الاطفال.

وكان الآلاف من أهالي أسوان، قد ادوا، صلاة عيد الفطر في 1900 مسجد بمراكز محافظة أسوان الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدى خطبة العيد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان حول «الأخلاق»، وطالب المصلين بضرورة أن تستمر الأخلاق الحسنة التي تعلمناها خلال الشهر الكريم من إنفاق وصلة الرحم وغيره من الأخلاق الحميدة.