شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمواطنين، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد بينهم.

دارت خطبة العيد، والتي ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس، وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وكذلك بعض الدروس المستفادة من شهر رمضان الكريم.

وخلال الخطبة تم التأكيد على ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة ،التي تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل، ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة الامراض والأوبئة، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الامن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية