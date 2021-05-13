شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصارالصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضارالمصلى الشخصية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواءحسام حمودة السكرتيرالعام المساعد،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،الشيخ صفوت نظيروكيل وزارة الأوقاف،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد في أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الاسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مؤكدا على على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع، خاصة بر الوالدين، والتي أمرنا بها المولى عز وجل في القرأن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة.

حيث أكد «نظير» أن يوم العيد هو يوم الفرحة، مبينا أن كل العبادات التي فعلناها طوال الشهر الفضيل طريق إلى الفرحة، لأن الفرحة تكون بالطاعة والعبادة والقرآن وأن الصيام لله ولا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، مؤكدا أن فرحة وبهجة العيد لمن طهر قلبه من الحسد ومن أحب جيرانه ووصل الأرحام وتصدق على الفقراء، مشيرا إلى أهمية استمرار الطاعة بعد رمضان، موضحا أن الحكمة من شهر رمضان هو أن لكل شئ بداية ونهاية، وأن يستمر العبدفي عمل الطاعات من الذكر والصلاة والقرآن وصلة الأرحام والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الرزق، ومشددا على أهمية بر الوالدين لكى تبركم أبناؤكم.