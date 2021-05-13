شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الشواطئ العامة بالغردقة ومنع الانتظار بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساد الهدوء مختلف شوارع مدينة الغردقة في اول ايام عيد الفطر المبارك وخلت المدينةمن أي مطاهر للاحتفالات باستثناء صلاة العيد حيث تم اغلاق الشواطئ العامة والحدائق والاندية لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

فيما منعت اجهزة الامن وادارة مرور البحر الاحمر انتظارات السبارات أو أي تجمعات بشارع الكورنيش بطريقي عربية وفلفلة والنادي الاجتماعي وتم نشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من الانتظار لمنع أي تجمعات ضمن اجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا وتم تعيين خدمات امنية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء باغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات.

فيما قام اللواء سليمان شتا مدير الامن واللواء خالد عيدالهادي مدير المباحث الجنائية والعميد علاء صابر رئيس المباحث بمتابعة الحالة الامنية والمرور على الخدمات والاكمنة المنتشرة في مدينة الغردقة.