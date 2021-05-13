شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أشرف ربيع، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المدينة الشبابية بالعريش وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث ألقى الشيخ أيمن جعفر خطبة العيد، ودارت حول الاستفادة من شهر الصيام وأن يلتزم المسلمون بسلوكيات رمضان طوال العام، وأن يكون العيد طاعة وبعده عمل، وأن يساهم الجميع في تنمية وتعمير سيناء والعمل على احلال الأمن والاستقرار بها .

وأكد المحافظ على تهنئة أبناء المحافظة والشعب المصرى بأكمله بعيد الفطر المبارك.. مشيرا إلى تذكر أرواح شهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا دفاعا عن هذه الأرض.. مقدما الشكر لقوات الجيش والشرطة الذين يحمون الحدود والجبهة الداخلية .

وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.. مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكوى.. إلى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة توفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد .

حضر الصلاة قائد قطاع تأمين شمال سيناء العميد ماجد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة العريش وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من رجال الدين الاسلامى بالأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، إلى جانب الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ وعبدالعزيز مطر عضو مجلس النواب، وعدد كبير من مشايخ وعواقل وأهالى المحافظة.

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد بمسجد المدينة الشبابية بالعريش