شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوي العاملة يؤدي صلاة العيد بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي محمد محمود سعفان، وزير القوي العاملة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسقط رأسه بقرية سماكين الشرق التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقدم الوزير التهنئة لأهالي قريته بمناسبة عيد الفطر المبارك في جو مليئ بالفرح والسرور، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 8 لسنه2021، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشاره.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتشديد على الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، والأماكن التي قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات، والمنع التام من تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد، والبالغ عددها 7558 مسجد بنطاق المحافظة، مع التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة داخلها وعدم اصطحاب الأطفال للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.