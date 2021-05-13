محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفولي

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضيلة شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين .
وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها، حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.