شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضيلة شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين .

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها، حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.