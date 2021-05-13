شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق داخل مقر «زراعية العدوة» بالمنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اخمد فريق الحماية المدنية، بمركز العدوه، شمال المنيا، حريق نشب داخل مقر الإدارة الزراعية، دون امتداده لباقي المركبات.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مقر الإدارة الزراعية بالعدوه.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتبين أن الحريق بدراجة بخارية، ملك أمين شرطة، بمركز شرطة العدوه، تم إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي المركبات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة.