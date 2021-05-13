شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالمنيا وسط إجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي مئات آلاف من المواطنين في المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، داخل المدن والقرى من العدوه شمالا، حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية، من وباء كورونا المستجد.

وحرص المحافظ اللواء أسامة القاضي، ونائبة الدكتور محمد ابوزيد، واللواء محمود خليل، مدير الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، علي أداء الصلاة وسط المصليين .

فيما شكل الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فرق مرورية علي المساجد للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم إقامة صلاة العيد بالخلاء وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

صلاة عيد الفطر في المنيا

صلاة عيد الفطر في المنيا