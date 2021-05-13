شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يؤدي صلاة العيد بمسجد الطابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادي الآف من المواطنين بمحافظة أسوان اليوم الخميس صلاة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، وادي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات المحافظة الصلاة بمسجد بدر بالطابية .

وشهدت الصلاة التزاما من المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول المساجد كما التزموا بالتباعد الاجتماعي والمسافة أثناء الصلاة كما قامت دوريات أمنية بتمشيط الشوارع لمتابعة الالتزام بصلاة العيد في المساجد .

وكانت مديرية أوقاف أسوان أعلنت إقامة الصلاة في ١٩٠٠ مسجد، ومنع إقامة الصلاة في الساحات.