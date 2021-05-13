شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية العام بالكلية 5 يونيو لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريح لـ" الخليج 365" أن امتحان الميد تيرم ستعقد مع امتحانات نهاية الفصل الدراسى، فى ورقة منفصلة طبقا لتعليمات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجداول قبل موعد الامتحانات بأسبوعين على الأقل، وإتاحتها للطلاب على الموقع الرسمي للكلية.

وذكر عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الدراسة حتى موعد الامتحان "أون لاين"، ولكن الامتحانات ستعقد حضوريا إلكترونيا بنظام البابل شيت مثل ما حدث فى الفصل الدراسى الأول مع تجهيز الكنترولات للتصحيح أول بأول.

وكان وزير التعليم العالى وجه رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.