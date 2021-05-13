شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه للانتهاء من 7 مستشفيات جامعية جديدة العام القادم ليصل العدد إلى 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 زيادة معدل إتاحة خدمات المستشفيات الجامعية بالمحافظات خلال العام، وذلك عبر الانتهاء من تشغيل عدد 7 مستشفيات جامعية جديدة خلال العام ليصل عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 122 مستشفى بدلا من. 115 خلال العام الجارى، بنسبة نمو بلغت نحو 6%، وقد تم تخصيص نحو مليار جنيه من أجل هذا الهدف.





ونستعرض فيما يلى المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال العام أو دفع معدل التنفيذ بها:- مستشفى الجراحات الجديدة بالمجمع الطبى بطنطا محافظة الغربية

- مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبى بطنطا محافظة الغربية

- مبنى الباطنة والأطفال بالمستشفى الجامعى محافظة أسوان

- مركز الطوارئ والإصابات وملحقاتها بمحافظة اسيوط

- مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بالزقازيق محافظة الشرقية

- مستشفي طوارئ سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج

- مبنى ثلاثى الأجنحة بالمستشفى الجامعي الجديد بمحافظة المنيا

- مستشفی ثابت ثابت للأمراض المتوطنة بالهرم (دفع معدل التنفيد)