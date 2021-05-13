شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من زيادة الإصابات بكورونا بالعيد وتدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطقم الطبية على تلقى لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أنه تم إعطاء لقاحات فيروس كورونا لمرضى الغسيل الكلوى ومرضى القلب فى المساجد والكنائس والأديرة ودور المسنين على مستوى الجمهورية، لحمايتهم وتيسيرًا عليهم وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تخصيص أكبر مركز لتلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر، كما سيتم تخصيص مراكز أخرى بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تمركزات لسيارات قوافل تلقى اللقاح تباعًا، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج ووصول شحنات أخرى من اللقاحات.

وأشارإلى أن الوضع الوبائى فى مصر يشهد زيادة بسيطة فى الإصابات ومن المتوقع استمرار الزيادة خلال فترة عيد الفطر داعيا المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية منعا للعدوى .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.