مواطن بالشرقية يقيم صلاة العيد لأسرته على سطح المنزل التزاما بالتباعد

ويقول رامى رفعت من مدينة مشتول السوق، إنه فضل صلاة العيد بالمنزل بأسرته ، بدلا من الذهاب إلى المسجد، حرصا منه علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الأجتماعي لمنع انتشار كورونا، مضيفا لـ"الخليج 365"، أن إقامة الصلاة وسط أبناءه أسرته، أدخلت عليهم الفرحة والسرور بالعيد.

وأوضح أنهم صعدوا إلى السطح وأعدوا المصليات، واستخدام مكبر صوت لرفع تكبيرات العيد هو وأبنائه.

كانت حددت مديرية الأوقاف بالشرقية ،7558 مسجد لأداء صلاة العيد، كما أصدرت تعليمات مشددة للائمة و الخطباء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و التباعد الأجتماعي وعدم السماح لأى مصل دخول المسجد إلا بالكمامة ومصلية الخاصة به.

وأضافت أن مدة التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة عن 10 دقائق والتأكيد بعدم فتح المساجد أمام المصلين إلا قبل الصلاة بـ10 دقائق ولا يتم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف مشرفة معتمدة وعدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات داخل المساجد.