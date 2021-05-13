شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب عيد الفطر برحاب الأزهر الشريف: هنيئا لمن صام وأقام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خطيب صلاة العيد بالجامع الأزهر الشريف ، عن فضل الصيام ، قائلا: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأكد خطيب صلاة العيد بالجامع الأزهر الشريف ، خلال خطبة صلاة عيد الفطر، على فضل قراءة القرآن فى شهر رمضان وكذلك فضل القيام، مستشهدا بقوله تعالى "شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس".

وأشار إلى الإنسان لابد وأن يحرص على ألا يدخل بيته إلا الحلال، مؤكدا: "هنيأ لمن صام وقام رمضان"، و أن الصلاة عماد الدين ، موصيا المصلين بصلة الأرحام، داعيا بأن يرفع الله البلاء والوباء وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن موافقة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، السماح بأداء صلاة العيد في مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

وحددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لصلاة العيد فى مقدمتها أن تكون صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، و ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وعدم السماح بزيارة الأضرحة.