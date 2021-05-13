شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة العيد وبدء الخطبة فى مسجد الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت الخطبة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة.

وكانت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بدأت بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بقراءة آيات القرآن الكريم، من سوة الإنسان تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.

وتشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطي المتميز والكثيف في كافة المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.