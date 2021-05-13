شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ومصطفى مدبولى يؤديان صلاة العيد بمسجد الماسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وكانت بدأت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بقراءة آيات القرآن الكريم، من سورة الإنسان تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.

وتشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطي المتميز والكثيف في كافة المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.