شكرا لقرائتكم خبر عن مصلون يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى جموع المصلين في الوادي الجديد ،صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد وسط اجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا

حيث التزم كل مصل باصطحاب السجادة الخاصة بالصلاة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المسجد ،كما التزم الخطباء وأيمة المساجد بالتوقيتات الخاصة بالتكبيرات وبخطبة العيد والتى وضعتها وزارة الاوقاف.

وعقب الصلاة تبادل المواطنون التهنئة بالعيد وتم اغلاق كافة المساجد عقب انصراف المصلين مباشرة.