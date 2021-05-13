شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. السيسي يستمع إلى خطبة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد المبارك المبارك في مسجد الماسة في العلمين الجديدة.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وقال الرئيس: «وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة.. كل عام وأنتم بخير.