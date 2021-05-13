شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 12 إزالة إدارية ورش وتعقيم المنشآت الحيوية جنوبي الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة بناء علي تعليمات رئيس المركز، شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة ..

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقري الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة. وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 12 محضر ازالات ادارية، كما تمت عمليات تعقيم وتطهير شوارع مركز البياضية والقري التابعة لها في اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة .

شارك في الحملة كلا من الرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.