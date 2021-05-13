شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 12 إزالة إدارية ورش وتعقيم المنشآت الحيوية جنوبي الاقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد محسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة بناء علي تعليمات رئيس المركز، شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة ..
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقري الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة. وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 12 محضر ازالات ادارية، كما تمت عمليات تعقيم وتطهير شوارع مركز البياضية والقري التابعة لها في اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة .
شارك في الحملة كلا من الرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.