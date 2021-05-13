شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد المتابعة بالمترو.. و61 ألف مقعد إضافى لـ«السكة الحديد» في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وزارة النقل من إجراءات المتابعة في مترو الأنفاق والسكة الحديد، مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك. ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالمتابعة الدقيقة وتشكيل غرف الطوارئ، والتدخل الفورى لحل أي مشكلة تواجه الركاب.

وأوضحت الهيئة أن إجمالى عدد المقاعد الإضافية بلغ 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجه القبلى، خلال فترة العيد فقط.

وأعلن أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه لا تغيير في مواعيد الرحلات خلال أيام العيد، وأن التشغيل العادى للمترو سيعود الأحد المقبل.

وأضاف أن مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان، الساعة ١٢:١٥ ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، ومن العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث تمت زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان والمرج الجديدة إلى ٥١٠ رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين شبرا الخيمة والمنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة- عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة.