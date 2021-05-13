كيف تصلى العيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة أداء صلاة العيد في المنزل.

ويحل اليوم الخميس الأول من شهر شوال عيد الفطر المبارك في بقاع الأرض بخلاف بعض الدول.

كيف تصلى صلاة العيد

وقالت الإفتاء: «صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل، يكبِّر في الركعة الأولى منهما سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام».

شددت وزارة الاوقاف على ضرورة الالتزام التام بضوابط وشروط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مؤكدة أنه لا مجال مطلقا لإقامتها في الساحات، وانه سيتم اتخاذ اجراءات عقابية مشددة ضد المخالفين .

وجددت وزارة الأوقاف، تنبيهاتها على مديريات الاوقاف على مستوى الجمهورية بضرورة إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مشددة على عدم السماح بإقامتها في الساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وانتهت مديريات الأوقاف في المحافظات من مراجعة قوائم المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، والتى سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد، كما تم تعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد في المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط.

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى: صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، عدم فتح دورات المياه.

كما تضمنت الضوابط والشروط: فتح المسجد قبل صلاة عيدالفطر بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.