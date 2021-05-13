شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 محلات تجارية مخالفة وتنفيذ 25 إزالة إدارية باسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا ..

وخلال الحملة تم المرور على قرية طفنيس واصفون والطريق السريع الغربي، ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق ..

كما تم ضبط 8 محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، 4 محاصر بائع متجول، 6 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 25 إزالة إدارية.. كما تم تطهير وتعقيم مدخل قرية اصفون وطفنيس وداخل مستشفى اسنا الجديدة ..

وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا وملازم اول محمود صقر ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.