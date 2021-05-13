شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات المستشفيات الجامعية لعيد الفطر فى 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز الاستعدادات فى المستشفيات الجامعية:

1- رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ.

2- زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

3- تنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى.

4- توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

5- توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

6- تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة.

وكانت دار الإفتاء أعلنت أن الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.