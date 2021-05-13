شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "سياسة واقتصاد" القاهرة: هيئة التدريس لها حرية التقييم بامتحان الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية لم تخصص أسبوع محدد لإجراء امتحانات الميد تيرم، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، والتي تنص على ضم امتحانات الميد تيرم لامتحانات نهاية العام.

وأضاف الدكتور السعيد لـ" الخليج 365"، أن الكلية قررت ترك الحرية لأستاذ المادة فى طريقة التقييم سواء امتحان أون لاين أو ضم الدرجات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى سواء أو ورقة منفصلة.

وذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من النظر فى كافة التظلمات التي تم تقديمها من الطلاب بشأن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول وإعلانها للطلاب، مشيرا إلى ان الالتماسات لم تتجاوز النسب المعتادة فى الأعوام السابقة.

وكان وزير التعليم العالى وجه رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.