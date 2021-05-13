شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرئيس السيسى إلى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة لأداء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة لاداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك قد بدأت بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بقراءة آيات القرآن الكريم، من سوة الإنسان تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.

وتشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطي المتميز والكثيف في كافة المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.