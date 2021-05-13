شكرا لقرائتكم خبر عن بدء شعائر صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بقراءة آيات القرآن الكريم، من سوة الإنسان يتلوها الشيخ أحمد تميم المراغى.

وينقل التليفزيون المصرى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وتشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطي المتميز والكثيف في كافة المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.