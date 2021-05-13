شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد الذين يؤدون صلاة عيد الفطر اليوم، على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة لأداء صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، لاسيما الالتزام بمدة تكبيرات العيد وعدم تجاوزها 7 دقائق، وعدم تجاوز الخطبة عقب صلاة العيد مدة 10 دقائق.

ويؤدى المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك ، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، وفقا لما أعلنته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، ووفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية ضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال

