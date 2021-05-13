شكرا لقرائتكم خبر عن «سلبية كورونا» شرط دخول السائحين الروس إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى بالبحر الأحمر تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والوقائية كافة على السائحين الروس مثل باقى الجنسيات القادمة لمصر في مطارات الوصول، وإلزامهم بشهادة «سلبى كورونا» قبل الوصول بـ48 ساعة، أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة 30 دولارًا على نفقة الراكب.

ومن المقرر استقبال الرحلات الجوية الروسية بعد عودتها للتشغيل عبر مبنى الركاب الدولى، بعيدًا عن المبانى المخصصة للرحلات الدولية والداخلية، بحيث يتم تشغيلها من مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، وفصل الركاب الروس عن باقى المغادرين خلال مرحلة التعقيم بصالة السفر لسهولة إنهاء إجراءات وصول وسفر السائحين.

وانتهت اللجان السرية المشكلة من وزارتى الصحة والسياحة من فحص 207 منشآت فندقية، و50 منشأة سياحية في محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين. ورحب العاملون بقطاع السياحة بالبحر الأحمر بتصريحات نائب وزير الخارجية الروسى، أوليغ سيرومولوتوف، بأن مصر اتخذت كافة التدابير لتقليل المخاطر الأمنية والوبائية وقرب الاستئناف الكامل للطيران مع مصر، معتبرين أن التصريحات تؤكد قرب استئناف الرحلات، ما يحقق ارتفاعا في نسبة الإشغالات.

كان «سيرومولوتوف» أوضح أن إجراءات التفتيش التي تمت أظهرت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة، لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن؛ لافتًا إلى أن ذلك يسمح بفتح الخط الجوى مع شرم الشيخ والغردقة.

في سياق متصل، طالبت غرفة شركات السياحة والسفر أعضاءها بمختلف المحافظات بتعليق خطط السفر للهند خلال الفترة المقبلة.