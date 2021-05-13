شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات مخالفة وضبط 13 شيشة بغربي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة مصطفى جبريل وحجازي النحاس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة موسعة داخل مدينة القرنة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتلاحظ خلال الحملة أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 7 محلات تجارية قامت بالعمل بعد موعد الاغلاق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، كما تم ضبط مقهى مخالف والتحفظ على 12 شيشه، كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر نظافه، و4 محاضر اشغال.