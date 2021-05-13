شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة برلمانية ضد المجازر الإسرائيلية: جرائم حرب وإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد أعضاء بمجلس النواب صمت المجتمع الدولى تجاه ما يحدث من جرائم في فلسطين وقيام الاحتلال الإسرائيلى بقتل الأبرياء في غزة.

ووصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخطط الإخلاء القسرى للفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك حى الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية- بأنها جرائم حرب وإرهاب منظم وفيها انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية التي كفلها جميع الدساتير وقوانين الدولة.

وأعرب «رضوان» عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى، وأيضًا من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، مشيرًا إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطينى في ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم، وتركت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى في أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال في محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

وطالب النائب طارق رضوان، العالم كله بجميع منظماته ودوله، بالتدخل الفورى لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، موجهًا تحية قلبية للشعب الفلسطينى لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.

كما طالب «رضوان»، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، محذرا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الإرهابية والإجرامية سوف يجعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين.

وقال النائب مصطفى بكرى في تغريدة له على «تويتر»: «‏العدو الصهيونى يقتل أهلنا في غزة بلا رحمة، ويهدم البيوت على ساكنيها، ويدمر كل المنشآت الحيوية، وغزة صامدة، العالم يكتفى بالفرجة.. يا سادة هذا ليس فيلما كرتونيا، هذه دماء تسيل، وتدمير لكل مظاهر الحياة على أرض فلسطين».

وأضاف: «مهما قتلتم، مهما دمرتم، سيبقى علم فلسطين يرفرف على جباهنا، فلسطين لن تركع ولن تستسلم، فلسطين صامدة إلى أن تتحرر الأرض وتعود الحقوق إلى أصحابها، إسرائيل وحّدت الكل على قلب رجل واحد ضد مشروعها الاستعمارى الاستيطانى».

فيما أدان النائب أحمد إدريس بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى، والتى تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى.

ووجه «إدريس» تحية اعتزاز وإكبار لأبناء وحرائر الشعب الفلسطينى المقدسيين، الأبطال الصامدين في مدينة القدس المحتلة، الذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلى، محذرًا من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر المؤمنين في كل مكان بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإدانة الشديدة لتقويض سلطات الاحتلال حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.

وطالب «إدريس»، المحكمة الجنائية الدولية، بالمضى قدمًا في التحقيق الجنائى في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حى الشيخ جراح وباقى المناطق والأحياء المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة، مؤكدًا ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ووصفت النائبة الدكتورة دينا أحمد إسماعيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة وقيامها بإخراج جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين- بأنه عمل إرهابى جبان يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية. وقالت «إسماعيل» إن الاقتحام الذي يجرى للمسجد الأقصى غير مسبوق، خاصة أن الإصابات لدى الفلسطينيين بالمئات، مناشدة العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى، موجهة تحية قلبية للشعب الفلسطينى داخل مدينة القدس على نجاحه في منع قوات الاحتلال الإسرائيلى من إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى، بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالى القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال التي هاجمت المسجد بشكل وحشى، مطالبة المجتمع الدولى بأسره، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسرعة التحرك للوقف الفورى للمواجهات التي لا تزال متواصلة في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تسجيل مئات الإصابات.

ونددت النائبة باعتلاء عدد من قناصة الاحتلال الإسرائيلى وانتشارهم فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له، واقتحام جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادته، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولى جعل قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل أعمالها الإرهابية والإجرامية داخل محيط المسجد الأقصى، وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى تجاه الشبان الذين تواجدوا أمام المسجد للدفاع عنه.