شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة في التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، تم رصد مخالفة مبانى بمنشأة العمارى نجع الدقايق بمنطقة حي المطار ..

واوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء مرور الأجهزة التنفيذية (حي المطار والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية) بمجلس مدينة الأقصر تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي والكائن بمنطقة نجع الدقايق، وتم إيقاف أعمال البناء في المهد، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة ١٠٠ م٢.

موضحا أنه تم فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

8 وأضاف رئيس مدينة الأقصر أنه جاري تكثيف المتابعة على مدار ايام اجازة عيد الفطر المبارك، لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فوراً، لافتاً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسة تحت طائلة القانون.