شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن الجمهورية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك: صلاة العيد بالقاهرة 5:28، والجيزة 5:28، والإسكندرية 5:31، وبورسعيد 5:21، والسويس 5:23، والعريش 5:16، والطور 5:22، وسانت كاترين 5:20، وطابا 5:14، شرم الشيخ 5:20، ودمنهور 5:29، وطنطا 5:27، والمنصورة 5:25، والزقازيق 5:26، وبنها 5:27، وشبين الكوم 5:28، وكفر الشيخ 5:27.

وصلاة العيد في الفيوم 5:31، وبنى سويف 5:30، والمنيا 5:33، وأسيوط 5:33، وسوهاج 5:32، وقنا 5:29، وأسوان 5:32، وأبوسمبل 5:40، ومرسى مطروح 5:41، والغردقة 5:23، والخارجة 5:40، والإسماعيلية 5:22، ودمياط 5:23، والسلوم 5:49، ونويبع 5:16، وحلايب 5:20، وشلاتين 5:22.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، مواقيت صلاة العيد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود - صورة أرشيفية

احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود - صورة أرشيفية

احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود - صورة أرشيفية

احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود - صورة أرشيفية

احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود - صورة أرشيفية