شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رفع 850 طن قمامة من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأربعاء بالتنسيق مع حى غرب شبرا الخيمه في اعادة الانضباط إلى شارع احمد عرابى ورفع القمامه منه بعد ثلاثة ايام من حادث الدهس الذي تعرض له طفل عمره 9 سنوات اسفل سيارة تابعه للحى وقام الاهالى بتحطيم السيارة ومنع عمال الحى من استكمال الاعمال حتى تراكمت القمامه في الشارع لمدة ثلاثة ايام متتالية.

رفع القمامه من شارع احمد عرابى ليلا

قال اللواء سامى علام رئيس الحى انه تم القيام بحمله نظافه قادها المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري نائبا رئيس الحى في شارع احمد عرابى في وجود قوات الشرطة وتم رفع 850 طن قمامة من الشارع نتيجة تراكمها لمدة ثلاثة ايام.

رفع القمامه من شارع احمد عرابى ليلا

تلقي اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من قسم اول شبرا الخيمة بورود بلاغ بمصرع طفل 9 سنوات إثر إصطدام سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة به اثناء رفع القمامة ليلا بشارع احمد عرابى وتوفى في الحال.

رفع القمامه من شارع احمد عرابى ليلا

وبالانتقال وتبين إصطدام سيارة رفع مخلفات تابعه لحي غرب شبرا الخيمة بالطفل اثناء عمل حملة النظافة لرفع المخلفات من شارع احمد عرابي الامر الذي تسبب في وفاة الطفل وكشفت المعاينة تعرض السيارة لخسائر مادية وتكسير كما تبين ان السيارة حمولة 20 طن وتحمل رقم 3798 قيادة «خ ا أ» سائق بالاجر اليومي وانه قام بتسليم نفسه لقسم اول شبرا الخيمة.

رفع القمامه من شارع احمد عرابى ليلا