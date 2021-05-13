شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.. مليون و68 ألف جرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مصر الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بمطار القاهرة الدولي.

وقالت وزارة الصحة، أن الدفعة الثانية بإجمالي مليون و٧٦٨ الفًا و٨٠٠ جرعة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان،، عن خروج 801 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178241 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1180 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 239740 من ضمنهم 178241 حالة تم شفاؤها، و14033 حالة وفاة.