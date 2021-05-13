شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت فرق التواصل المجتمعى الصحية للمواطنين بالتزامن مع انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان فرقا للتواصل الاجتماعى تجوب المحافظات بالتزامن مع جائحة كورونا لنشر الوعى بين المواطنين بخطورة الإصابة وآليات مكافحة العدوى والقواعد التى يجب اتباعها حال الإصابة بالمرض.

”الخليج 365” يستعرض فى "س و ج" وظيفة فرق التواصل الاجتماعى التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان للحد من عدوى فيروس كورونا.





س - ما هى فرق التواصل الاجتماعي الصحية؟

هى عبارة عن فرق من الشباب تقدم التوعية اللازمة للمواطنين للوقاية من عدوى كورونا بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

س- كم يبلغ عدد المشاركين في فرق التواصل الاجتماعي؟

القوى البشرية لفريق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة حوالى 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات موزعين بجميع محافظات الجمهورية ولهم زى مخصص، مع وجود جهاز تابلت مربوط بقاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".

س- ما هي المحافظات التى شملتها جولات فرق التواصل المجتمعى؟

تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، حيث انطلقت من محافظات الصعيد وشملت (سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا)، وذلك بالتوازي مع نشر فرق بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بالإضافة إلى محافظات (البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية)

س- ماذا عن أماكن تواجد فرق التواصل الاجتماعى؟

الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، ويتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

الفرق تقوم بحث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، والفريق يقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين.

س- هل التوعية التي تقوم بها فرق التواصل الاجتماعي تتعلق فقط بالإجراءات الوقائية؟

التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

الفرق الطبية بمبادرات "100 مليون صحة" تقوم بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى"، وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة، ويتم المرور على المرضى بالعزل المنزلي بالتعاون مع الفرق الطبية بـ"مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلى"، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوزيع حقائب أدوية بروتوكولات العلاج لهم بالمجان، وكذلك تقديم التوعية لهم بالأساليب الصحية خلال فترة العزل المنزلي، وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة حرصًا على صحتهم.

س- كم عدد المواطنين الذين حصلوا على خدمات صحية من فرق التواصل الاجتماعي؟

فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ مليون و 50 ألف مواطن بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

