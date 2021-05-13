شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ليلة العيد.. اللهم أكثر من حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم الخميس، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء رسميًا أن الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان والخميس هو أول أيام شهر شوال.



وتعتبر ليلة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى من الليالى التى يستحب ويستجاب فيها الدعاء لأنها من الليالى المباركة، وورد أن يقول المسلم في أعقاب صلوات المغرب والعشاء وعقب صلاة العيد: "اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ".



كما أن لليلة العيد فرحة خاصة لما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: “للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه".



دعاء آخر يوم في رمضان أو دعاء ليلة العيد لم يرد فيه أدعية ثابتة ولكن للمسلم أن يدعو ما يشاء من الدعاء مثل:

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يا رب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب ويا مجرى السحاب اسألك فی هذا اليوم أن ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب وأجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مديد وأجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هما مخرجا.



اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر من حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان يا كريم يا منان يا واسع الغفران.

