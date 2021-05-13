شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يدفع الجهاز المناعى لتكوين أجسام مضادة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا لا تسبب الإصابة بالفيروس للشخص الذى تلقى اللقاح ولكنها تدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولي للفيروس أو البكتيريا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تحتوي اللقاحات على أجزاء من الفيروس تم اضعافها أو تعطيلها " فيروس ميت " مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".