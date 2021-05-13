شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة بالتابلت والكتاب والمراجع بالأجهزة اللوحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سوف تعقد إلكترونية فى المدارس بلجان مؤمنة، يستخدم الطالب فيها التابلت ويستعين الطالب أثناء الامتحان بالكتاب والمصادر والمراجع المتوفر والموجودة على الأجهزة اللوحية لدى الطلاب، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم 4 يوليو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان ‏بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الثانوى هذا العام هى أول ثانوية عامة تعقد امتحانات إلكترونيا على التابلت لدى الطلاب، مؤكدة أنه لا مجال لحدوث أى أعطال فى نظام الامتحانات الإلكترونية حيث تتخذ الوزارة كافة الضوابط والإجراءات التى تمكن كل طالب لديه تابلت من أداء الاختبار بشكل جيد دون أى مشكلات تقنية أو فنية.