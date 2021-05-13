شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور، تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر استعدادا لاستقبال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات حتى يوم الأحد المقبل وتشمل الاستعدادات:

تواجد مديري المستشفيات او نوابهم علي مدار الساعة وتكثيف النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والتخدير مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات بالإضافة إلى تواجد أطباء البرتوكول بالجامعات المصرية ، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال ، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة علي الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا الي جانب تشكيل فريق ادارة الازمة بالمديرية برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وبعضوية وكيل المديرية والسادة مديري الإدارات الفنية مع تفعيل غرفة الطوارئ لاستقبال اي حاله طارئة.

مع تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والقرى السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والنوادي مع تكثيف حملات المكافحة المتكاملة أيضا وذلك حفاظاً على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

واستمرار العمل بمركز تلقى اللقاح بالأحياء طوال ايام العيد من الساعة ٩ص إلى ٩م.