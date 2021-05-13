شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار تناول كعك العيد للنساء الحوامل والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، واستعدادات الأسر المصرية لتناول كعك العيد، وجه الدكتور أحمد سعيد رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح حول تناول الكعك والكميات المسموح بها لتجنب أى أضرار أو مشاكل فى المعدة وتحديدا للنساء الحوامل والأطفال.

وقال الدكتور أحمد سعيد ، إنه بالنسبة للنساء الحوامل يجب تجنب تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة، حيث إن العديد من الدراسات أثبتت أن الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.

وحذر الدكتور أحمد سعيد تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، لأن ذلك يتسبب لهم فى عسر هضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.

وكانت دار الإفتاء أعلنت أن الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.