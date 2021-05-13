شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض جديد بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبى فى الطقس خلال أيام عيد الفطر بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية مزيدا من الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب المحافظات، وكشفت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وشمال الصعيد.

ويسود طقس حار نهارا لطيف ليلا لكن يظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، وتنشط الرياح على جنوب البلاد، وتبقى فرص سقوط الأمطار قائمة على جنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكشفت الهيئة عن عدد من الظواهر الجوية المتوقعة التى تشمل نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة خلال الفترة من الخميس 13 مايو حتى يوم الأحد 16 مايو.