شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر اليوم فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية. الخليج 365 ينشر مواعيد صلاة العيد فى المحافظات.. القاهرة 5:28 الجيزة 5:28 الإسكندرية 5:31 بورسعيد 5:21 السويس 5:23 العريش 5:16 الطور 5:22 سانت كاترين 5:20 طابا 5:14 شرم الشيخ 5:20 دمنهور 5:29 طنطا 5:27 المنصورة 5:25 الزقازيق 5:26 بنها 5:27 شبين الكوم 5:28 كفر الشيخ 5:27 الفيوم 5:31 بنى سويف 5:30 المنيا 5:33 أسيوط 5:33 سوهاج 5:32 قنا 5:29 أسوان 5:32 أبو سمبل 5:40 مرسى مطروح 5:41 الغردقة 5:23 الخارجة 5:40 الإسماعيلية 5:22 دمياط 5:23 السلوم 5:49 نويبع 5:16 حلايب 5:20 شلاتين 5:22

