شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، أضخم شحنة من لقاحات كورونا (استرازينيكا) بواقع 1.7 مليون جرعة، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، علي أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع إنحاء الجمهورية.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الشحنة الجديدة من لقاحات كورونا استراينيكا، وصلت علي متن رحلة مخصصة لنقل البضائع تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، رحلة رقم LH8290 القادمة من فرانكفورت، وتقدر حمولتها حوالى 6 طن من لقاح استرازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، وتتوالى على مصر دفعات من لقاح كورونا خلال الساعات المقبلة وخلال الشهر الجارى ستحصل مصر على جرعات كثيرة تساهم فى زيادة التغطية الخاصة بالتطعيمات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تمنح لقاح كورونا مجانا لكل المواطنين خاصة الفئات الأولى باللقاح، مشيرة إلى أن مصر لديها حاليا 2.5 مليون جرعة، وتقوم بعمليات التطعيم منهم فى 360 مركزا بالجمهورية.



جرعة من لقاح استرازينيكا (1)



جرعة من لقاح استرازينيكا (2)



جرعة من لقاح استرازينيكا (3)