مليون جرعة من لقاح كورونا "استرازينيكا" تصل مطار القاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، أكبر شحنة من لقاحات كورونا "استرازينيكا" ، والتي تضم 1.7 مليون جرعة، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، وسوف تخضع الشحنة للفحص والتحليل الكامل ، وذلك للتأكد من امانها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصلت الشحنة الجديدة من لقاحات كورونا "استراينيكا" ، المطار علي رحلة مخصصة لنقل البضائع ، تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية ، تحمل رحلة رقم LH8290 ، والقادمة من فرانكفورت بألمانيا ، وتقدر الشحنة حوالى 6 اطنان من لقاح "استرازينكا" ، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة .