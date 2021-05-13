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الصحة تكشف مواعيد تلقي لقاح كورونا خلال عطلة عيد الفطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد تلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس ، خلال عطلة عيد الفطر المبارك

وأضافت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه يمكن التوجه إلى مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عطلة عيد الفطر، من الساعة ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً، لتلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت وزارة الصحة: لحجز اللقاح إلكترونيًا يرجى زيارة الموقع
www.egcovac.mohp.gov.eg
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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